ترامب مشككًا فى نتائج الانتخابات: ما يحدث إهانة لدستور بلادنا

واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، التشكيك حول نتائج العملية الانتخابية، التي حسمها منافسه الديمقراطي جو بايدن.وغرد ترامب منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: " إنهم لا يسمحون للجمهوريين من التحقق من المبنى ولا يجعلوننا نشاهد ماذا يفعلون، هذا إهانة للدستور".