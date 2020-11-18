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الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب مشككًا فى نتائج الانتخابات: ما يحدث إهانة لدستور بلادنا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 07:48 م
ترامب
ترامب
أبوزيد على
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واصل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، التشكيك حول نتائج العملية الانتخابية، التي حسمها منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وغرد ترامب منذ قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قائلا: " إنهم لا يسمحون للجمهوريين من التحقق من المبنى ولا يجعلوننا نشاهد ماذا يفعلون، هذا إهانة للدستور".
ترامب مشككًا فى نتائج الانتخابات: ما يحدث إهانة لدستور بلادنا
ترامب مشككًا فى نتائج الانتخابات: ما يحدث إهانة لدستور بلادنا

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