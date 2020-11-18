مقتل ضابط سورى كبير وعدد من الجنود فى كمين لـ«داعش» بدير الزور

لقى ضابط سوري برتبة عميد وعدد من عناصر الجيش السوري مصرعهم، اليوم الأربعاء، في كمين نصبه تنظيم "داعش" الإرهابى بريف دير الزور الجنوبي الغربي.وقال مصدر فى مجلس دير الزور المدني التابع للمعارضة السورية، إن العميد بشير إسماعيل، قائد الفوج 137 ، وعددًا من الجنود قتلوا اليوم في كمين لعناصر تنظيم "داعش" بمنطقة فيضة ابن موينع، التي تقع جنوب مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.وأكد المصدر، أن عناصر داعش التي رصدت مرور السيارات التابعة للجيش السوري، شنت هجومًا عليها وقتلت جميع من فيها.وأضاف المصدر أن المنطقة التي وقع فيها الهجوم في بادية الميادين وصولًا إلى الحدود السورية العراقية، لا تزال تشكل مسرحًا لتحرك عناصر تنظيم داعش.