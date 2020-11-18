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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إيداع رضيع وُجد أسفل سيارة في دار رعاية بالهرم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 04:47 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بإيداع رضيع وجد أمام عجلات سيارة ملاكي بالهرم، في إحدى دور الرعاية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد العثور على طفل حديث الولادة ملقٍ بأحد شوارع منطقة المريوطية بالهرم.

وذكر مقدم البلاغ أنه عثر على الطفل بجوار سيارة ملاكي، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة للتوصل لهوية المتهم بترك الطفل، حُرر المحضر اللازم بالواقعة العرض على النيابة للتحقيق.

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