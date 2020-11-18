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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

8262 حالة إصابة جديدة بكورونا و186 وفاة في بوخاريست

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:15 م
جريدة الدستور
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سجلت العاصمة الرومانية بوخاريست 8 آلاف و262 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و186 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت "إذاعة صوت رومانيا"، اليوم الأربعاء، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة بلغ 373 ألفًا، فيما وصل إجمالي حالات الوفاة 9 آلاف و261 ألفًا.

وأضافت الإذاعة أنه مازال 1174 مريضًا يتلقون العلاج في وحدة العناية المركزة إثر إصابتهم بالفيروس، بينما بلغت نسبة الشفاء نحو 70% من إجمالي حالات الإصابة.

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