العثور على جثة فتاة ثانية بمنور عقار فى بولاق الدكرور

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة فتاة أخرى بمنور عقار في منطقة بولاق الدكرور، بعد سقوط فتاة من الطابق العاشر من العقار، وسقوطها أعلى سيارة ملاكي بالشارع.وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات مصرع الفتاتين، حيث جرى استجواب المقيمين بالعقار، والشقة التي شهدت واقعة سقوطهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة فتاة ببولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 18 سنة، أفاد شهود عيان بأنها سقطت من شقة بعقار، أعلى سيارة ملاكي متوقفة بالشارع، وسقطت معها مرتبة سرير.وخلال فحص رجال المباحث للعقار، عثروا على جثة فتاة أخرى ملقاة بمنور العقار، سقطت من إحدى الشقق بالعقار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.