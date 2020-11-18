دفن عامل لقى مصرعه فى تصادم بالصف

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بالتصريح بدفن عامل لقي مصرعه والاستعلام عن حالة المصابين في تصادم ميكروباص و"توكتوك" بمنطقة الصف.كانت مباحث جنوب الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث بمنطقة الصف، وانتقل ضباط القسم إلى المكان، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، والاستعانة برجال المرور لرفع حطام الحادث لعودة حركة السيارات بالمنطقة، وتم تحرير محضر، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.