رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 18 نوفمبر 2020 الموافق 03 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دفن عامل لقى مصرعه فى تصادم بالصف

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 01:47 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بالتصريح بدفن عامل لقي مصرعه والاستعلام عن حالة المصابين في تصادم ميكروباص و"توكتوك" بمنطقة الصف.

كانت مباحث جنوب الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث بمنطقة الصف، وانتقل ضباط القسم إلى المكان، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، والاستعانة برجال المرور لرفع حطام الحادث لعودة حركة السيارات بالمنطقة، وتم تحرير محضر، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يوجه بتشديد الحملات على الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية

«مذبحة حدائق الأهرام».. شاب يقتل والدته وشقيقته ويطعن زوج أخته

الحكم على «سيدة المحكمة» في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة

رئيس «علمية كورونا» ينصح بمصل الإنفلونزا: مهم جدا للحماية من الفيروسات

الصور

image description

جامعة أسيوط تفتتح المعمل الأول إفريقيا لمشتقات البلازما

image description

أسيوط تحتفل بزفاف جماعي لـ 30 عروس بمشاركة الفنان سامح يسري

image description

إلتهابات شريانية.. رحلة «وحيد» مع قدم الفيلة

image description

بمشاركة 100 طالب.. جامعة أسيوط تقيم ندوة توعوية عن المخلفات الصلبة

image description

رئيس جامعة دمياط: سنضاعف عمالة إنشاءات حرم الجامعة

الأكثر قراءة

مستشفى الهرم: حالة تلاميذ «حادث الأتوبيس» مستقرة.. ومصابون بالرعاية المركزة

رئيس الوزراء يوجه بتشديد الحملات على الأماكن المخالفة للإجراءات الاحترازية

شيخ الأزهر يحسم الجدل حول زواج المسلمة من «أهل الكتاب» (فيديو)

حقيقة منشور يزعم إقرار خصومات برواتب المعلمين المتغيبين لإصابتهم كورونا

إنفوجراف

image description

6 قواعد تحميك من الإصابة بكورونا (إنفوجراف)

image description

مَن هو اللواء ياسر عسر شهيد حريق مترو مسرة؟ (إنفوجراف)

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

اكتشاف طفرة جديدة لـ«كورونا» في سيبيريا

تطعيم 40 ألفا ضد «إيبولا» بالكونغو.. وحالة تأهب لعودة التفشي

11 مليون شخص يعانون من الجوع فى أفغانستان

الكونغو تعلن انتهاء تفشي مرض الإيبولا.. أودى بحياة 55 شخصًا

أيام زمان

«غروب الإمبراطور».. المشهد الأخير في حياة أحمد زكي

«مش ممكن».. سر ذعر جيهان السادات من أحمد زكي

الرئيس الراحل وراء اختيار أحمد زكي لتجسيد دوره.. كواليس «البحث عن الذات»

جددت عذابك ليه؟.. مأساة أحمد رامي في الكتابة دون أجر للست

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاكمة إرهابى أدانته السينما!
منى رجب
بنات من ذهب
أحمد بهاء الدين شعبان
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ثروت الخرباوي
التكفير قرين الجهل
المزيد

الثقافة

عن الإمبراطور البرئ يحيي أبو دبورة في ذكراه الــ 71

«البيئة والمخلفات الصلبة» ندوة بالأعلى للثقافة.. غدا

أدباء: مؤتمر وسط الصعيد الثقافي يبني الفكر ويتفاعل مع المبدعين

وزيرة الثقافة تشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقات مهرجان الموسيقى العربية الـ29