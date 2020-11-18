وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية يتوجه إلى إسرائيل

توجه وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.وتهدف الزيارة إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.وتأتي الزيارة لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة.