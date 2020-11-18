الكونغو تعلن انتهاء تفشي مرض الإيبولا.. أودى بحياة 55 شخصًا

أعلن وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء، عن انتهاء تفشي مرض الإيبولا، بعد أن أصاب 130 شخصًا وأودى بحياة 55 في غرب البلاد منذ ظهور الحالات الأولى في شهر يونيو.وأظهرت بيانات نشرتها حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية الجمعة الماضية، أن عدد حالات الوفيات من مرض الإيبولا تجاوز الألفين في شرق البلاد.وأشارت البيانات أيضًا إلى أن عدد الإصابات بفيروس المرض تخطى ثلاثة آلاف.وأعلنت السلطات رسميًا في أغسطس من العام الماضي، عن تفشي المرض الذي أودى بحياة ثاني أكبر عدد من المصابين به هذه المرة، بعدما تسبب في وفاة أكثر من 11300 مريض لدى انتشاره في غرب إفريقيا في الفترة من 2013 إلى 2016.