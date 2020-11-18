البرازيل تحافظ على العلامة الكاملة بفوز ثمين على أوروجواة فى تصفيات المونديال

واصل المنتخب البرازيلي لكرة القدم انطلاقته الرائعة وانتصاراته المتتالية في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين 2 صفر على مضيفه منتخب أوروجواي اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من التصفيات.وحافظ المنتخب البرازيلي على العلامة الكاملة حيث حقق الانتصار الرابع على التوالي في أربع مباريات خاضها بالتصفيات حتى الآن.ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 12 نقطة لينفرد بصدارة جدول التصفيات بفارق ثلاث نقاط أمام الإكوادور وتجمد رصيد منتخب أوروجواي عند ست نقاط في المركز الرابع.وأنهى المنتخب البرازيلي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما آرثر ميلو وريتشارليسون في الدقيقتين 34 و45.وفي الشوط الثاني، فشل الفريقان في هز الشباك ولم يستطع المنتخب البرازيلي استغلال النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد المهاجم إدينسون كافاني في الدقيقة 71.