الملك سلمان يدين الاعتداء الإرهابي على سفارة المملكة بهولندا

أدان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، الأعمال الإرهابية بجميع أشكالها وصورها ومنها حادثة الاعتداء في محافظة جدة، وإطلاق النار على مقر سفارة المملكة بهولندا.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان تناول العديد من الملفات والموافقة على بعض الاتفاقيات الدولية، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".كما جدد الوزراء السعودي شجب وإدانة المملكة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بانتهاك القوانين الدولية والقواعد العرفية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار تجاه المدنيين بالمملكة.وأعلنت الشرطة الهولندية، أمس، أن حادث إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي كان بدافع إرهابي، من قبل المنفذ، لافتة إلى أن الرجل الموقوف حاول قتل حارس السفارة السعودية إلا أن محاولته باءت بالفشل.وأعلنت الشرطة الهولندية، الخميس الماضي، اعتقال مشتبه به بالاعتداء على سفارة السعودية في لاهاي، مشيرة إلى أن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 40 عامًا من بلدة زوترمير غرب هولندا.