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اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن الأربعاء 18-11-2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:35 ص
الدواجن
الدواجن
حسين العمدة
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل على أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 18-11-2020، وتقدم «الدستور» تقرير يومي عن بورصة الدواجن بكافة أنواعها بما فيها الفراخ والبط والكتاكيت، والتي تختلف أسعارها بشكل يومي حسب متغيرات السوق المصرية، وتوافر أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق واستقرار أسعارها.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 18-11-2020

سجل سعر كيلو الأوراك 25جنيهًا، والبانية 60 جنيهًا، يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 36 إلى 37 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 22 إلى 23 جنيها، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 إلى 15.25 جنيهًا للكيلو، أما بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 32 إلى 33 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت "الأبيض" بين 4.75 إلى 5 جنيها الذي يبلغ من العمر يوم واحد، وسجل الكتكوت "ساسو" الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 4 إلى 4.25 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد بين 3 إلى 3.25 جنيه، فيما سجل سعر كرتونة البيض البلدي ليتراوح سعره بين 29 إلى 30 جنيهًا، وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 26 إلى 27 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 27 إلى 28 جنيهًا، وبلغ سعر لحم الأرانب ليتراوح بين 35 إلى 38 جنيهًا.

وسجل أسعار البط المسكوفي بين 30 إلى 30.25 جنيه، وسعر لحم البط مولارد 22 إلى 22.50 جنيه.

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية، حيث انخفضت بورصة أسعار الدواجن بنسبة تتجاوز الـ40%، في حين أن مصر تنتج حوالي مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

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