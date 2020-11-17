السجن المؤبد للمتهمين بقتل سائق «توك توك» بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد لشخصين في اتهامهم بقتل سائق "توك توك" تعدى جنسيا على شقيقة أحدهم، بدائرة قسم شرطة المرج.وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين "احمد. م" عاطل، و"سيد.ع " قتلوا المجني عليه "علاء. م." سائق توك توك مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدا العزم على قتله عقب اكتشاف المتهمين اغتصاب المجني عليه شقيقة المتهم الثاني.كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا يفيد بالعثور على جثة سائق به عدة طعنات، بالانتقال والفحص لمكان الحادث تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.