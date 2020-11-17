«العدل» تترجم بيان مشاركتها بالمعرض الدولي للتكنولوجيا للفرنسية

ترجمت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، بيانها حول مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي التكنولوجيا للغة الفرنسية.وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بمشاركة الوزارة في الحدث السنوي الأهم في قطاع التكنولوجيا بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا، الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا خلال الفترة من 22 نوفمبر حتى 25 نوفمبر.ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتمتع بمكانة دولية وإقليمية مرموقة.ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي توفرها وهي:- ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح ( إنفاذ القانون ).- تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.- إطلاق خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية.- الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم.- خدمة الأرشيف الإلكتروني.- نظام إدارة المحاكم الإلكتروني.- تطبيق الهاتف الذكي (أرغب في عمل توكيل).- خدمات الشهر العقاري والتوثيق عبر شبكة الإنترنت.- منظومة السجل العيني إلكترونيًا.وصرح المستشار عمر مروان، وزير العدل، بأن مشاركة وزارة العدل للمرة الأولى في المعرض تعد فرصة حقيقية لعرض المرحلة الأولى من خدمات المشروعات التي تتبناها الوزارة في إطار مشروع "عدالة مصر الرقمية "؛ للارتقاء بمستوى المنظومة القضائية، وهو أحد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة، مؤكدًا أن المشاركة لن تكون الأخيرة وأضاف أن الأعوام القادمة بإذن الله ستشهد استكمال المراحل المخطط لها في المشروعات المذكورة، وإطلاق حزمة أكبر من المشروعات الرقمية والخدمات التكنولوجية تيسيرًا على المواطنين