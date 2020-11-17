ألمانيا تدعو المغرب والبوليساريو لضبط النفس والعودة للمفاوضات

دعت وزراة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، المغرب وجبهة البوليساريو، أطراف النزاع في منطقة الصحراء الغربية، إلى التحلي بضبط النفس والعودة إلى العملية السياسية.وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، في بيانها، إن الحكومة الألمانية تتابع باهتمام شديد الأحداث التي تجري في جنوب الصحراء الغربية عند قرية كركرات، معتبرة أن الاشتباكات العنيفة التي حدثت في أثناء عطلة نهاية الأسبوع أخطر حادث وقع منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991.وشددت برلين على أن إعادة إحياء العملية السياسية يجب أن تتم تحت رعاية الأمم المتحدة.وذكرت الخارجية الألمانية: "لقد رأينا في أثناء فترة عمل الرئيس الألماني الأسبق، هورست كولر، كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية أن التقدم الإيجابي ممكن بلا ريب".وأكدت برلين أنها تكرس عملها من أجل إعادة وجود هذا المنصب في وقت قريب لحل هذه القضية.