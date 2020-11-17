17 بلاغًا جديدًا ضد سما المصرى: نيابة أكتوبر تحقق

تباشر نيابة أكتوبر الكلية التحقيق مع الراقصة الاستعراضية سما المصري في 17 بلاغًا جديدًا بتهمة السب والقذف.تضمنت البلاغات بلاغًا جديدًا من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، و16 بلاغًا آخر مقدمة من مرتضى منصور، وتعرضت سما المصرى لحالة من الانهيار خلال مباشرة التحقيقات معها بمقر النيابة.كانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد قررت قبول استئناف الراقصة الاستعراضية على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد والقضاء بحبسها 6 أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.