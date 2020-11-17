بعد قرار السحب.. تعرف على حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

- الكويت

- البحرين

- العراق

- قطر

- الأردن

- الإمارات

- سوريا

- الصومال

- أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، بدء انسحاب جزء كبير من قواتها في يناير المقبل من أفغانستان والشرق الأوسط.وقال وزير الدفاع الأمريكي الجديد كريستوفر ميلر: "حان وقت العودة إلى الوطن، جميع الحروب يجب أن تنتهي"، في أول رسالة له للقوات المسلحة الأمريكية منذ أن عينه دونالد ترامب.فيما ترصد "الدستور" حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط:وجاء حجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط كالتالي، وفقًا لدراسة لمركز "بيو" الأمريكي للأبحاث:وجاءت الكويت في مقدمة الدول العربية من حيث تواجد القوات الأمريكية بها بـ 5818 جنديا أمريكيا، ويعد معسكر عريجان أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت، إضافة إلى قاعدة على السالم الجوية ومعسكر فيرجينيا ومعسكر بيوري وغيره.جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية عربيًا بـ 5284 جنديا أمريكيا، ويتواجد أكبر تمركز للقوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية، كما تحتضن المنامة مقر القيادة المركزية للقوات البحرية والأسطول الخامس الأمريكي.واحتلت العراق المرتبة الثالثة عربيًا من حيث تواجد القوات الأمريكية بها بـ 4626 جنديا أمريكيا، ومن أبرز القواعد الأمريكية التي يتمركز بها الجيش الأمريكي قاعدة بلد ومعسكر التاجي وقاعدة التون كوبري في كركوك.ويضاف لذلك قاعدة فكتوري داخل مطار بغداد، وعين الأسد في البغدادي والحبانية في الأنبار.بينما احتلت قطر المرتبة الرابعة عربيًا بـ 3216 جنديا أمريكيا، وتعد قاعدة العديد الجوية مقر القيادة المركزية الجوية الأمريكية.وجاء الأردن في المرتبة الخامسة عربيًا بـ 1556 جنديا أمريكيا، ومن أهم مناطق تمركز القوات الأمريكية قاعدة الازرق الجوية وكذلك ميناء العقبة.فيما تحتل الإمارات المرتبة السادسة عربيًا من حيث تواجد القوات الأمريكية بها بـ 1510 جنود، وتتمركز القوات في قاعدة الظفرة الجوية والقاعدة البحرية الأمريكية في الفجيرة.وتتواجد القوات الأمريكية في سوريا بنحو 1000 جندي، وتنتشر القواعد العسكرية الأمريكية في محافظات الحسكة، الرقة، دير الزور وريف دمشق، في حين تتوزع نقاط التواجد بين محافظتي دير الزور والحسكة.تمتلك الولايات المتحدة نحو 7000 جندي في الصومال، يساعدون القوات المحلية على هزيمة حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة في عملية لا تحظى باهتمام كبير في الولايات المتحدة لكنها تعتبر حجر زاوية في جهود البنتاجون العالمية لمحاربة القاعدة.وتمثل القوات الأمريكية نحو 50% من قوات حلف الناتو المتمركزين في أفغانستان، الذين يقل عددهم عن 12 ألف جندي، والذين يقدمون التدريب والمساعدة لقوات الأمن الوطني الأفغاني.