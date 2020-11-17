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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أوروبي: لم يحن الوقت لاتخاذ إجراء بشأن الأزمة الإثيوبية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 08:39 م
الأزمة الإثيوبية
الأزمة الإثيوبية
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قال مسئول أوروبي، الثلاثاء، إن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ أي إجراء من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه إثيوبيا على خلفية العنف في إقليم تيجراي شمال البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن المصدر- لم تكشف هويته- قوله إن الاتحاد يدعم مقترحات الوساطة الإقليمية القائمة حاليا لحل الصراع بين الحكومة المركزية في أديس أبابا والسلطات في إقليم تيجراي، حيث "لا تزال الفرصة سانحة لحل الأمر إقليميا، ولكننا نتابع الوضع عن كثب".

وأكد المصدر أن بروكسل تتابع عن كثب وبقلق ما يجري حاليا في المنطقة، موضحًا أن الأوروبيين أخذوا علما بالتقارير الدولية التي تحدثت عن العنف والانتهاكات ضد المدنيين هناك.

وفي الشق الإنساني من الأزمة، أثنى المسئول على الجهود التي تبذلها السلطات السودانية للتعامل مع مشكلة تدفق المهاجرين من إثيوبيا إلى أراضيها، وقال إن بروكسل ترى أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، قادر على التعامل مع الأزمة، معتبرًا أن الحديث عن إمكانية وصول المهاجرين إلى أوروبا على خلفية ما يحدث في إثيوبيا ما زال مبكرا.

كانت الأمم المتحدة قد حذرت من التداعيات الأمنية والجيوسياسية والإنسانية الناتجة عن الصراع في إثيوبيا، لا سيما في ظل الانتهاكات ضد المدنيين ونزوح الآلاف منهم إلى مناطق مجاورة في السودان.

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