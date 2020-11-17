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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:24 م
طقس معتدل
طقس معتدل
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غدٍ الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء مع رياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، فيما يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد ومائل للبرودة على جنوب سيناء.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 الى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 25 16
الإسكندرية 24 17
وادى النطرون 24 17
طنطا 24 16
شبين الكوم 24 16
دمنهور 24 17
بلطيم 23 17
مطروح 21 14
السلوم 20 14
سيوة 22 12
بورسعيد 24 18
دمياط 23 18
الزقازيق 25 16
المنصورة 24 16
الإسماعيلية 26 15
السويس 25 16
العريش 24 17
رفح 24 15
راس سدر 26 15
نخل 24 08
نويبع 27 20
طابا 25 19
كاترين 19 08
الطور 25 18
شرم الشيخ 28 20
الغردقة 27 18
مرسى علم 26 18
الفيوم 26 15
بنى سويف 26 14
المنيا 26 13
أسيوط 26 13
سوهاج 26 15
قنا 27 15
الأقصر 28 13
أسوان 28 15
إدفو 28 15
أبوسمبل 26 15
الوادى الجديد 27 13
شلاتين 30 20
أبورماد 29 19
حلايب 27 22
راس حدربه 28 20

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