غدًا.. طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود نهار غدٍ الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء مع رياح نشطة على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وطقس معتدل على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، فيما يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد ومائل للبرودة على جنوب سيناء.كما يتوقع الخبراء أن تظهر شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري، وأن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش).وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 1.1 الى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 25 16الإسكندرية 24 17وادى النطرون 24 17طنطا 24 16شبين الكوم 24 16دمنهور 24 17بلطيم 23 17مطروح 21 14السلوم 20 14سيوة 22 12بورسعيد 24 18دمياط 23 18الزقازيق 25 16المنصورة 24 16الإسماعيلية 26 15السويس 25 16العريش 24 17رفح 24 15راس سدر 26 15نخل 24 08نويبع 27 20طابا 25 19كاترين 19 08الطور 25 18شرم الشيخ 28 20الغردقة 27 18مرسى علم 26 18الفيوم 26 15بنى سويف 26 14المنيا 26 13أسيوط 26 13سوهاج 26 15قنا 27 15الأقصر 28 13أسوان 28 15إدفو 28 15أبوسمبل 26 15الوادى الجديد 27 13شلاتين 30 20أبورماد 29 19حلايب 27 22راس حدربه 28 20