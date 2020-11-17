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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة الوفاق تنفي منح قطر قاعدة عسكرية بمصراتة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:09 م
السراج
السراج
محمد عمر
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أكد مسئول عسكري في حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، الثلاثاء، أنه لن يتم السماح لقطر بإقامة قواعد عسكرية في ليبيا.

وأوضح عضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عن حكومة الوفاق، الفيتوري غريبيل، التزامهم بسحب العناصر والآليات المسلحة الثقيلة، مشيرًا إلى أنهم يعملون مع وفد الجيش الليبي الوطني بشكل منسجم، وأنهم صاروا فريقا واحدا وليس فريقين، وذلك وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال غريبيل إنهم اتفقوا مع الجيش على إخراج جميع المرتزقة من البلاد، بغض النظر عن موقف أي دولة قد ترفض هذا الأمر، وذلك في إشارة إلى تركيا التي أرسلت آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وأوضح عضو اللجنة العسكرية المشتركة أنهم اتفقوا على لقاء الأسبوع المقبل مع ممثلي بعض الدول لحثّهم على تحمل مسئولياتهم، وتقديم كل الدعم الممكن في عملية ترحيل المرتزقة، كما أنهم وجهوا بشكل مشترك رسالة لمجلس الأمن ليصدر قرارا بإلزام الجميع بتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، والتي نصت على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ورفض غريبيل عدم التطرق في المشاورات السياسية والعسكرية الجارية للاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا في وقت سابق، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي وضع قيود على الحكومة المقبلة وكيف ستتعامل مع الأوضاع والاتفاقيات السابقة.

ونفى المسئول بحكومة الوفاق عقد صلاح النمروش، وزير دفاع حكومة السراج، اتفاقا عسكريا مع قطر يتضمن منحها قاعدة عسكرية جوية في مصراتة، موضحًا: "نحن نسعى لترحيل المرتزقة من بلادنا، وليس استقدامهم، أو منح قواعد للآخرين".

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