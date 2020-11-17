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الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

يتحملها ترامب.. 8 ملايين دولار ثمن إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 02:35 م
ترامب
ترامب
إسراء صلاح الدين
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أكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن سيكلف حملة ترامب 7.9 مليون دولار.

وكشف لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن أمس الاثنين، أنه إذا أرادت حملة الرئيس دونالد ترامب إعادة فرز الأصوات للتأثير على نتيجة السباق الرئاسي الضئيل للغاية في الولاية، فسوف يتعين عليهم دفع 7.9 مليون دولار مقدمًا.

وتوقعت سي إن إن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بولاية ويسكونسن والحصول على أصواتهم الانتخابية العشرة.

ووفقًا للنتائج غير الرسمية، يتقدم بايدن على ترامب بـ20470 صوتًا، أو 0.62٪، وهي نتيجة قريبة تجعل السباق مؤهلًا لإعادة الفرز إذا طلب المرشح الخاسر ذلك.

ولكن نظرًا لأن هامش فوز بايدن أكبر من 0.25٪، ينص قانون الولاية على أن حملة ترامب يجب أن تدفع مسبقًا التكلفة المقدرة لإعادة الفرز.

وقال ميجان وولف، كبير مسئولي الانتخابات في ولاية ويسكونسن، إن التكلفة المقدرة هو 7.9 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من تكلفة إعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية التي بلغت ٢ مليون دولار والتي أجريت بعد انتخابات عام 2016.

وتابع "هذه التقديرات أعلى بكثير من التكاليف الفعلية لإعادة إحصاء عام 2016، لكنها تأخذ في الاعتبار العوامل التي لم تكن موجودة قبل أربع سنوات، بما في ذلك الحاجة إلى مساحات أكبر للسماح بالمراقبة العامة والتباعد الاجتماعي، وتأمين تلك المساحات، والعدد الأكبر من اقتراع الغائبين، والإطار الزمني المضغوط خلال فترات العطلات، واستئجار معدات مسح الاقتراع عالية السرعة ".

وأكدت الشبكة أن الموعد النهائي لتقديم طلب إعادة الفرز وتقديم الدفعة هو يوم الأربعاء الساعة 5 مساءً، وهذا اليوم هو اليوم الوحيد الذي يمكن لحملة ترامب تقديم طلبها.

ويجب أن تكتمل إعادة الفرز بحلول 1 ديسمبر، وهو أيضًا الموعد النهائي، بموجب قانون الولاية، للجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن للتصديق على النتائج.

وأضاف وولف أن لجنة الانتخابات في ولاية ويسكونسن لم تتلق بعد طلبًا رسميًا من حملة ترامب لإعادة الفرز، لكنهم يريدون أن يكونوا مستعدين، وأعلنت حملة ترامب في وقت سابق أنها تريد إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، ودفعت بنظريات مؤامرة خاطئة حول مخالفات التصويت.

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