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القبلة

«الأوقاف» توزع سلسلة «رؤية» للفكر المستنير على أئمة المساجد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:23 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
كتب: عمرو رشدى
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قالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إنه في إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعي المستنير لجميع شرائح المجتمع، ونظرًا لما تتضمنه سلسلة «رؤية» للفكر المستنير التي تصدر بالتعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة من رؤى تجديدية ونشر لمفاهيم التسامح والسلام وفهم صحيح الإسلام من خلال فهم مقاصد النصوص ومراميها وعدم الوقوف عند ظواهرها، والتي صدر منها حتى الآن 22 إصدارًا من خلال التعاون بين وزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتابع البيان: تم فى إطار ذلك توزيع 6126 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير على السادة الأئمة، إضافة إلى توزيع نحو 5 آلاف مجموعة لعدد من الوزارات والهيئات العامة في مقدمتها المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والفنية ومراكز الشباب، كما تم تسليم أعداد من سلسلة «رؤية» وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأكثر من ثلاثين ألف إمام، وجارٍ التوزيع على باقي الأئمة.

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