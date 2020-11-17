«الداخلية»: أفرجنا عن 21 ألف سجين.. وسجوننا خالية من الأمراض الفيروسية

قال اللواء هشام البرادعي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه تم الإفراج عن حوالي 21 ألف سجين بينهم نحو 3 آلاف شخص من كبار السن، وهذه سابقة هي الأولى من نوعها، بينهم 13 ألف إفراج مشروط.وأضاف البرادعي، في كلمة بندوة تثقيفية: "يتم تطهير السجون بصفة يومية، وجميعها خالية من أي أمراض فيروسية، ويتم نقل السجناء للمحاكم مع الإجراءات الاحترازية، وتحملنا هذا العبء الكبير، لافتا إلى أن التقاضي عن بعد، يوفر مزيدا من الجهد، وأن هناك تفتيشا دوريا على السجون، آخرها زيارة مفاجئة من النيابة لسجون القناطر".وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون، إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.