رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية»: أفرجنا عن 21 ألف سجين.. وسجوننا خالية من الأمراض الفيروسية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:13 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
طباعة
قال اللواء هشام البرادعي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إنه تم الإفراج عن حوالي 21 ألف سجين بينهم نحو 3 آلاف شخص من كبار السن، وهذه سابقة هي الأولى من نوعها، بينهم 13 ألف إفراج مشروط.

وأضاف البرادعي، في كلمة بندوة تثقيفية: "يتم تطهير السجون بصفة يومية، وجميعها خالية من أي أمراض فيروسية، ويتم نقل السجناء للمحاكم مع الإجراءات الاحترازية، وتحملنا هذا العبء الكبير، لافتا إلى أن التقاضي عن بعد، يوفر مزيدا من الجهد، وأن هناك تفتيشا دوريا على السجون، آخرها زيارة مفاجئة من النيابة لسجون القناطر".

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون، حيث توفر غذاء صحيا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون، إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التي شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

«يانسون صلاح».. 8 فوائد مذهلة لـ«مشروب العزل»

الداخلية تنشئ مبنى متطورًا لمراقبة السجون (صور)

الصور

image description

انطلاق مؤتمر نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي بجامعة أسيوط

image description

10 مليون جنيه لافتتاح محطة «عبد القادر 2» بدمياط

image description

بمساحة 4 أفدنة.. محافظ الجيزة: إنشاء موقف لسيارات السرفيس بالهرم

image description

محافظ أسيوط يأمر بصرف مساعدات عاجلة لبعض الحالات الإنسانية

image description

محافظ أسيوط يناقش إنشاء مصنع للرمان ويشكل رابطة للمزارعين

الأكثر قراءة

إصابة أحد أفراد طاقم «طائرة المنتخب» إلى توجو بكورونا

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

موقع استشهاد اللواء ياسر عصر في «المترو» (صور)

منوعات

49% في باكستان يرغبون في غلق المدارس بسبب كورونا

باحثون يطورون آلة لأخذ عينات مسحة الحلق تساعد في حماية الطواقم الطبية من العدوى

بعد إعلان النتيجة.. موعد اعادة الانتخابات البرلمانية 2020 المرحلة الأولى والثانية؟

قنصل بريطاني ينقذ طالبة من الغرق في الصين (فيديو)

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

«متون» معرض فردي لجيهان فايز بجاليري نيل آرت اليوم

السيد نجم في مداخلته في «الطفل ورؤية 2030»: أدب الخيال العلمي العربي لم يبرح مكانه

دارة الفنون تنظم محاضرة «القياس المستحيل» لسامي الخطيب اليوم

«ستي تفاحة» أحدث إبداعات الكاتبة صفاء عبد المنعم