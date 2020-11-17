رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 الموافق 02 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-11-2020 بالبنوك المصرية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 17-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي.


سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 17-11-2020


استقر سعر اليورو اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.60 جنيه.

كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه.

أسعار اليورو


وفي بنك مصر ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.

وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي المقابل تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.63 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

التاريخ السرى| القصة الحقيقية لكسر أنف أبى الهول.. «ليس نابليون»

الداخلية تنشئ مبنى متطورًا لمراقبة السجون (صور)

رغم السرية.. إصابة 65 موظفا في مقر الصحة العالمية بكورونا

الصور

image description

حملة لقياس انبعاثات عوادم السيارات بدمياط

image description

لجنة لمعالجة سلبيات مدرسة النور للمكفوفين بأسيوط (صور)

image description

تعليم الجيزة: الدراسة منتظمة ونعقم المدارس يوميًا

image description

عصام سعد يتفقد أعمال تبطين التبرع بقرى أسيوط

image description

استمرار القرعة العلنية للحصول على وحدات سكنية بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

بكاء وإغماء.. رد فعل سما المصرى بعد تخفيف حكم الحبس

حقيقة فيديو اعتداء فردىّ شرطة على طفل بميت غمر

القبض على شاب وفتاة يمارسان الرذيلة تحت مدرج بجامعة الفيوم

تقلبات جوية شديدة.. تحذيران من «الأرصاد» بخصوص حالة الطقس للمواطنين

إنفوجراف

image description

مرض العظم الزجاجي (إنفوجراف)

image description

هل اغتالت إسرائيل رجل القاعدة الثاني؟ (إنفوجراف)

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال وصنّاع حكاية «ربع قيراط»: القصة حقيقية.. وندافع عن ستات مصر

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 17-11-2020

مارى خليل.. بارعة الفن القبطى

أسعار الكتاكيت فى الأسواق اليوم الثلاثاء 17-11-2020

الوكالة الألمانية: رجل يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية في نهر

أيام زمان

«فنجان قهوة بالشطة».. صباح تشرح وصفة سحرية تجعل صوتها جميلًا

«وصل قبل المباراة بدقائق لكنه سجل هاتريك».. حكاية الأسطورة جيوسبي مياتزا

أفلام تغيرت نهايتها بسبب وفاة أبطالها

«كومبارس صامت».. حكاية الظهور السينمائي الأول لهند رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
عن «القاعدة» وأشياء أخرى
مؤمن المحمدي
لا كورة نفعت
القس. رفعت فكرى
المغفلة
لواء.حمدى البطران
تطوير الصعيد
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض فيلم الخيال العلمى Ad Astra بمكتبة المستقبل

حفل لفرقة «الجميزة» بأتيليه القاهرة.. الليلة

«عبد الرحمن بدوى بين الوجودية والأصولية» بصالون علمانيون.. الليلة

الليلة.. افتتاح معرض «مُتُون» للفنانة جيهان فايز