سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-11-2020 بالبنوك المصرية

كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه.





أسعار اليورو

وفي بنك مصر ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.



وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي المقابل تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.63 جنيه.