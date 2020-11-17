سعر اليورو اليوم الثلاثاء 17-11-2020 بالبنوك المصرية
الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 17-11-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي.
وفي بنك مصر ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.
وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي المقابل تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.63 جنيه.
ووفقًا للسوق المحلى نرصد لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.
محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات، مقابل استقرار سعره أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي والبنك التجاري الدولي.
سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 17-11-2020
استقر سعر اليورو اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.41 جنيه وللبيع 18.62 جنيه، وفي بنك إتش إس بي سي سجل للشراء 18.42 جنيه وللبيع 18.60 جنيه.
كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.63 جنيه.
أسعار اليورو
وفي بنك مصر ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، أما في البنك المركزي المصري فسجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 18.60 جنيه، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه.
وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر اليورو أمام الجنيه للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.65 جنيه، وفي بنك مصر إيران التنمية ارتفع سعر اليورو ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.68 جنيه، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.59 جنيه، وفي المقابل تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 18.43 جنيه وللبيع 18.63 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.61 جنيه، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.44 جنيه وللبيع 18.63 جنيه.