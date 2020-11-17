محمد رجب يشوق جمهوره ببوستر مبدئى لمسلسل «ضربة معلم»

يواصل الفنان محمد رجب تصوير مشاهد مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل اسم "ضربة معلم" بقيادة المخرج إسماعيل فاروق.وشوق "رجب" جمهوره ببوستر مبدئي للعمل حمل اسم العمل وصناعه وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "انتظرونا توكلنا على الله".وحددت شركة "سينرجي" المنتجة للعمل موعد عرضه المسلسل للجمهور يوم 21 فبراير الجاري على قناة CBC الفضائية، وانتهى مخرج العمل من تصوير أكثرمن 4 أسابيع في أحداث العمل، حيث صور عدد من المشاهد في الديكور الرئيسي للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، إضافة إلى عدد آخر من المشاهد داخل أحد المستشفيات.مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، رانيا فريد شوقي، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء حكم دعاء رجب، محمد الصاوي وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه في إطار شعبي.