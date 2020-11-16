أبرز اللقاحات العالمية لمواجهة كورونا

- لقاح موديرنا فعال بنسبة 95 ٪

- لقاح فايزر

- لقاح ساينوفاك

- اللقاح الروسي من قبل شركة جيمالايا

تعمل المختبرات العالمية بشكل متواصل لإيجاد علاج قادرًا على التصدي لوباء كورونا، ويسعى الباحثون إلى التوصل إلى النتائج التي قد تكون هي بارقة الأمل التي ينتظرها الجميع للتخلص منه، خاصة مع تسجيل دول العالم ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات مرة أخرى.وترصد «الدستور» آخر المستجدات بشأن أبرز اللقاحات لمواجهة كورونا:-أظهرت الأرقام الأولية التي أعلنت عنها شركة «موديرنا» الأمريكية لتصنيع الأدوية، أن لقاحًا جديدًا طورته للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، فعال بنسبة 95 ٪.وشارك في برنامج اختبار لقاح موديرنا نحو 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة، استلم نصفهم جرعتين من اللقاح على مدى 4 أسابيع، أما النصف الثاني من المتطوعين، فقد تم حقنهم بمادة غير فعالة.ذكرت شركة صناعة الأدوية «فايزر» أن البيانات التي حصلت عليها من لقاحها لمواجهة فيروس كورونا التي تعمل عليه، تظهر أنه فعال بنسبة تزيد عن 90٪.وشارك في التجربة نحو 34 ألف متطوع، حصلوا إما على جرعتين من اللقاح أو دواء وهمي، ووجد أن أقل من 10٪ من حالات العدوى كانت لدى المشاركين الذين تلقوا اللقاح، وأكثر من 90٪ من الحالات كانت لأشخاص تناولوا دواءً وهميًا.يعد اللقاح الصيني الأول من شركة «ساينوفاك»، كناية عن فيروس كورونا معطل، ما يعني أن الفيروس غير قادر على نقل العدوى ويتعرف عليه نظام المناعة في الجسم ويشكل ردة فعل مناعية قادرة على الحماية، ويعتبر نوعًا كلاسيكيًا من اللقاحات حيث يعتمد على تقنية كلاسيكية وقديمة ولكن نجاحها مثبت.وهناك شركة «ساينوفارما» الصينية ولقاحها قريب من شركة ساينوفاك الذي يعتمد على فيروس معطل أيضًا.كانت روسيا قد أعلنت عن نجاح المرحلتين الأولى والثانية وإمكانية إنهاء كل الدراسات وتوفير اللقاح على مستوى واسع خلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز أشهر، ولكن لم تنشر حتى الآن أي دراسات، والمعلومات المعلن عنها تستند إلى التصريحات الرسمية من قبل المسؤولين الروسيين.