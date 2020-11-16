رئيس وزراء إثيوبيا يتقرب للهاربين من جحيم الحرب ويعد بحمايتهم

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الإثنين، الإثيوبيين الهاربين من حربه على إقليم التجراي للعودة إلى بلادهم متعهدا بحمايتهم ودعمهم.وقال آبي أحمد في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن الحكومة الإثيوبية مستعدة لاستقبال وإعادة دمج إخوانها الإثيوبيين الفارين إلى البلدان المجاورة.وأضاف: "نتعهد للمدنيين الأبرياء الذين فروا بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتقديم الدعم الإنساني لهم من قبل قوات الجيش وضمان سلامتهم عند العودة مجددا".يذكر أن عشرات الآلاف من سكان إقليم التجراي فروا إلى السودان بسبب حرب آبي أحمد على إقليم التجراي لرفضهم تأجيله الانتخابات وكذلك عدم اعترافه بنتائج الانتخابات التي جرت في الإقليم.وأكدت مصادر عسكرية ودبلوماسية، في وقت سابق اليوم قصف القوات الجوية الإثيوبية مواقع في عاصمة إقليم تيجراي.وأكدت حكومة الإقليم أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مسئول عن معاناة المواطنين وتدمير مشاريع تنمية البنية التحتية الكبرى مثل سد تيكيزي ومصنع ولكيت للسكر من خلال شن غارات جوية.وبدأت الحرب في أوائل نوفمبر الجاري عندما أمر آبي الجنود بدخول منطقة تيجراي الشمالية لإخماد انتفاضة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وهو الحزب السياسي الحاكم في المنطقة المصنف حاليا جماعة متمردة.