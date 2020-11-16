«شوقى» يعتمد إجراءات وشروط التقدم لامتحانات الطلاب فى الخارج

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2020-2021 التي يتم عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.جدير بالذكر أن امتحانات أبنائنا في الخارج هى خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب فى حال عودته فى أى وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام أبنائنا في الخارج بالدور الأول 2020-2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ القرار سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16-11-2020 من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- مركز المعلومات- أبناؤنا في الخارج https:sabroad.emis.gov.eg، وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17-12-2020.