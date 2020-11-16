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الإثنين 16 نوفمبر 2020 الموافق 01 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: ألمانيا تدرس اتخاذ قرارات جديدة بشأن كورونا الإثنين

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:26 م
ميركل
ميركل
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قالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، إنه على الرغم من أن القيود المطبقة لمواجهة انتشار فيروس كوفيد-19 منذ مطلع هذا الشهر حققت استقرارا في أعداد الإصابات بالفيروس إلا أن هذا غير كاف.
وأضافت ميركل- خلال اجتماع لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي اليوم- أن الأرقام تستقر إلى حد ما، لكن ببطء شديد، مؤكدة ضرورة تقليل الاختلاط في الحياة الخاصة والالتزام بالتباعد، والحكومة الاتحادية تعول على مشاركة المواطنين في التصدي لمنع انتشار الوباء.

وأوضحت أن هناك أرقاما متفاوته في الولايات الألمانية وفي المدن وأنه لا يوجد انخفاض في أعداد الإصابات ببرلين على العكس من بريمن وهامبورج، مشيرة إلى أنه من المقرر اتخاذ قرارات جديدة يوم الاثنين المقبل بشأن أعياد الميلاد وحتى العام المقبل.

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