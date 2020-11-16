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حوادث

دفاع سما المصرى: الطعن أمام «النقض» المسلك القانونى لإلغاء حبسها

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:57 م
سما المصري
سما المصري
ندى حمدي
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أكد أشرف ناجي، (دفاع سما المصري)، أن الطعن أمام محكمة النقض هو المسلك القانوني الوحيد للطعن على حكم الحبس والغرامة الصادر اليوم من محكمة مستأنف الاقتصادية بحق سما المصري، مؤكدًا أنه سيتقدم بذلك لإلغاء الحكم أو تخفيفه.

وقررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية تعديل الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية الصادر بمعاقبة سما المصري بالحبس سنتين إلى الحبس سنة وغرامة 100 جنيه لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري.

وتضمن أمر إحالة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية أنها في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتى أبريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.

وأكمل أمر الإحالة بأن المتهمة فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وإنستجرام ويوتيوب، ونشرت عددًا من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمة اعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي تغرى بمفاتنها في ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.

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