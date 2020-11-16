التموين تكشف إجراءات جديدة لخفض أسعار الطماطم في الأسواق

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تقوم بزيادة حجم الكميات من الخضروات خاصة سلعة الطماطم، بأسعار مخفضة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية وتجارة التجزئة في المحافظات لإعادة التوازن في الأسعار.وأكد محمد كمال، رئيس قسم الخضار والفاكهة بشركة الأهرام للمجمعات فرع المهندسين المتطور، في تصريح لـ"الدستور"، أنه تتم زيادة حجم كميات الطماطم وطرحها بسعر 9 جنيهات للمستهلكين، مقارنة بارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية، لافتا إلى أن تغيير المواسم والفصول تسبب في ارتفاع أسعارها في الأسواق.وقال إن مصدر الحصول على سلعة الطماطم من سوق العبور مباشرة إلى الفروع، مما يقلل التكلفة الفعلية للمنتج.