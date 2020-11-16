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حوادث

حبس عامل لسرقته الشقق السكنية بالشروق

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:50 م
حبس عامل
حبس عامل
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقته الشقق السكنية بمدينة الشروق.

وأمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، وكشفت التحقيقات عن أن المتهم "إسلام.ع"، 21 عاما، عامل، وأقر بأنه وراء سرقته 7 شقق سكنية بمنطقة حجر الأساس والإسكان الاجتماعى بالشروق.

وأقر بسرقته لـ 4 آلاف جنيه فقط، كما أقر بأنه ماكث عن العمل منذ فترة ولا يوجد لديه أي مصدر دخل.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق يفيد بالتمكن من ضبط عامل أثناء سرقته إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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