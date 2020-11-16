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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

المركزي الألماني يحذر: موجة كورونا الثانية قد توقف الانتعاش الاقتصادي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:20 م
البنك المركزي الألماني
البنك المركزي الألماني
وكالات
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أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن القيود الراهنة المفروضة على الحياة العامة في البلاد
في إطار مكافحة الموجة الثانية من جائحة كورونا قد تؤدي إلى إنهاء الانتعاش الاقتصادي.

وذكر البنك، في تقريره الشهري المنشور اليوم الإثنين، أنه من الممكن عرقلة النمو الاقتصادي القوي الذي تحقق في شهور الصيف بعد الانكماش في الربيع الماضي.

وأوضح البنك أنه من الممكن لإجمالي الناتج المحلي في الربع الختامي من العام الحالي أن "يركد أو حتى ينكمش".

وبالرغم من الارتفاع الحالي في أعداد الإصابات الجديدة فإن البنك لا يتوقع حدوث انكماش قوي، وقال خبراء البنك في تقريرهم: "من وجهة النظر الحالية فإنه من غير المرجح بشدة أن يحدث انكماش للأداء الاقتصادي بنفس المستوى القوي الذي كان عليه في الربيع الماضي".

ويرجع السبب في ضعف الحالة الاقتصادية من جديد إلى عودة اندلاع الجائحة مرة أخرى في ألمانيا وفي الدول الأوروبية المجاورة.

وقد تشكلت موجة ثانية من الإصابات الجديدة منذ أكتوبر الماضي، ويجري مكافحة هذه الموجة بفرض قيود جديدة على الحياة العامة.

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