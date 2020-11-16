تامر حسني عن انفصاله وبسمة بوسيل: «سلمتي نفسك للسوشيال ميديا يا متهورة»

علق الفنان تامر حسني، منذ دقائق قليلة، على نبأ انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، عبر خاصية «الاستوري» الخاصة به على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكتب حسني: "بسمة حبيبتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس، وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كام تعليق كلامهم فارغ نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبيتيني بيها".وتابع: "إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة، المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، وانتي حبيبتي وأم ولادي، أنا ضهرك وسندك ومهما حصل، بس اللي عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير".وتابع: "ليه لما أي حد بيزعل من حد بيطلع يكتب عليه في السوشيال ميديا، طب حتى يكلمه الأول، إيه علاقة الناس بمشكلة شخصية بين اتنين ممكن تتحل بالتليفون أو في زيارة، وياريت مشكلة أصلا، ربنا جعل ما بينا مودة ورحمة، عشان كدا للأسف إنتي عارفة إن فيه ناس في طبيعتهم حب وخراب البيوت".واختتم: "ياريتك تركزي مع طاقة الناس اللي دعولنا ودعوا لأولادنا بكل خير، والفنانين اللي سعوا في الخير لينا، أنا عارف إنك زعلتي إنك كتبتي كده، وده تهور منك، إحنا بينا حب غالي وحياة كريمة.. بحبك يا متهورة".