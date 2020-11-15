استعدادات التعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعدادات المستشفيات الجامعية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات العزل من مصابي كورونا من خلال توافر الأطقم الطبية واستعدادها، وبروتوكولات العلاج وهي كالآتي:- ضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا.- ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان.- ضرورة توفير كل الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملون بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا.- سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار.- ضرورة الانتهاء من المشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى وتوفير وقت وجهد العاملين بالمستشفيات.