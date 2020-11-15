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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فايننشال تايمز: الذهب سيواصل الصعود بعد إنتاج لقاح كورونا

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 11:06 م
الذهب
الذهب
محمد عمر
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توقع محللون ماليون وخبراء دوليون، الأحد، بقاء قوة الذهب وعدم ضعفها رغم التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى عدة لقاحات آمنة بشان فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية في تقرير لها اليوم، إن أسعار الذهب تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية سبتمبر بعد أنباء عن خطوة كبيرة إلى الأمام في البحث عن لقاح كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع سعر أصول الملاذ الآمن بنسبة 24 % هذا العام، فقد بلغ ذروته عند مستوى قياسي بلغ 2072 دولارًا للأوقية في أغسطس الماضي ويرجع ذلك جزئيًا إلى شعبية الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب.

وقالت "فايننشال تايمز" إن الذهب فقد معظم مكاسبه لهذا الشهر بعد أن كسب 4 في المائة في الأسبوع الأول من نوفمبر، فقد انخفض مجددا بنسبة 3.3 في المائة في الأسبوع الثاني لينهي الأسبوع بحوالي 1890 دولارًا للأونصة.

وفي إشارة إلى التغيير الذي حدث الأسبوع الماضي، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات صافية منذ هبوط أسواق الأسهم في مارس، وقال بنك جولدمان ساكس إن تحسن الاقتصاد الأمريكي في عام 2021 يمكن أن يكون داعمًا للذهب، خاصة في حالة زيادة التضخم والذي غالبًا ما يستخدم المعدن النفيس كوسيلة للتحوط.

وأوضح جولدمان ساكس أن السوق الصاعدة الهيكلية للذهب لم تنته وستستأنف العام المقبل مع ارتفاع توقعات التضخم، وضعف الدولار الأمريكي واستمرار الطلب على التجزئة في الأسواق الناشئة"، متوقعا ارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للأونصة خلال العام المقبل.

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