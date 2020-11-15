نواب أمريكيون يطالبون جو بايدن بسياسة حازمة ضد تركيا

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن باتباع سياسات مشددة ضد تركيا، بسبب مواقفها من الصراع الأذربيجاني الأرميني.ووجه النواب الديمقراطيون رسالة إلى بايدن، أكدوا فيها دعم تركيا لأذربيجان بكميات كبيرة من الأسلحة، الأمر الذي ساهم في إثارة إقليم قره باغ، وفق صحيفة «أحوال» التركية.وقال النواب إن تركيا وأذربيجان استخدمتا لغة الحرب والصراع فيما يخص قره باغ منذ فترة، مؤكدين أن الاتفاق الذي أنهى الصراع كارثي، مطالبين إدارة بايدن بوقف المساعدات العسكرية لأذربيجان، والعمل على تحديد الوضع القانوني لإقليم قره باغ.واتهم النواب الأمريكيون تركيا عضو حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بالتصرف بشكل يتناقض مع المصالح المشتركة للناتو.