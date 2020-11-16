مدينة «الجنتلة».. جولة داخل مرسى علم



تتمتع مرسى علم بجو وسحر يجعلها مقصدًا للسياحة الداخلية والخارجية، فهي من أجمل مدن محافظة البحر الأحمر.



وتعد مرسى علم أحد أفضل الوجهات السياحية على مستوى العالم وتبعد 300 كيلو متر جنوب مدينة الغردقة.



تمتاز مدينة مرسى علم بارتفاعها عن سطح البحر ولها طبيعة جبلية خلابة، فقد اشتهرت قديمًا بانتشار مناجم الذهب بها كما تشير النقوش التي تعود للعصور المصرية القديمة والرومانية.





أماكن رائعة في مدينة مرسى علم



تتمتع مدينة مرسى علم بالكثير من المزرات السياحية التي تجذبك للذهاب إليها، وفي هذا التقرير نرصد لك أبرز المزارات لمدينة «الجنتلة» مرسى علم.



شرم اللولي

«شرم اللولي»

من الاماكن الطبيعة الخلابة حيث يعد من أشهر الأماكن بمدينة مرسى علم، ويطلق عليه «حنكوراب» وهو أحد أجمل شواطئ البحر الأحمر، ووصفه العديد من الذين قاموا بزيارته بأن الشاطئ بأكمله قطعة من الجنة على الأرض، برماله الناعمة ومياهه الصافية.



ويعتبر شرم اللولي المكان المفضل للممارسة هواية الغطس، لذا فإن أي مسافر يقوم برحلة إلى مرسى علم ستكون شرم اللولي أحد أهم الأماكن التي سيقوم بزيارتها.



بيت الدولفين

«بيت الدولفين»

من المزرات الهامة بمرسى علم بيت الدولفين، ويطلق عليه أيضًا محمية صمداي، وتعتبر من أهم المحميات البحرية وأكثرها تميزًا، وجاءت تسميتها ببيت الدولفين لأن المنطقة يسكنها ما يزيد عن الخمسة آلاف دولفين من مختلف الفصائل ومن أبرزها فصيلة الدولفين الدوار.

مرسى فجيرة

«مرسى فجيرة»

يقع مرسى فجيرة على أطراف محمية وادي الجمال في الجهة الشمالية من مرسى علم، وهو مكان بسيط ومفتوح لمن يريد أن يمارس هواية الغطس.



حطام أبو غصون

«حطام أبو غصون»

حطام لسفينة تجارية تحطمت بفعل عاصفة عام 1993 وارتطمت بحاجز أدى لشقها إلى نصفين، وأصبح حطام السفينة مأوى للعديد من الأسماك النادرة من أبرزها سمك أبو زمارة.

