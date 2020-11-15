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عالم

قائد القوات الجوية السودانية: نسور النيل تهدف لتعزيز العلاقات

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 09:29 م
قائد القوات الجوية
قائد القوات الجوية السودانية
محمد عمر
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تفقد الفريق ملاح توجيهي ركن عصام سعيد كوكو قائد القوات الجوية السودانية، اليوم، بقاعدة الفريق أول طيار ركن عوض خلف الله بمروي مجريات سير المناورات الجوية المشتركة بين السودان ومصر (نسور النيل1).

وأوضح المركز الإعلامي العسكري بوزارة الدفاع السودانية في بيان اليوم، أن المناورات انطلقت فعالياتها في الحادي عشر من الشهر الجاري وتشتمل تدريبات على الهجوم الجوى الجوى والهجوم الجوى الأرضى.

وفي تصريحات صحفية خلال زيارته للقاعدة قال قائد القوات الجوية السوداني، إن المناروات تأتي في إطار التعاون التدريبى بين الجيشين والبلدين، مشيرا إلى أن المناورات تشتمل تدريبات على الهجوم الجوى الجوى والهجوم الجوى الأرضى وعمليات الإسناد والاستطلاع بالإضافة لعمليات البحث والإنقاذ.

وأضاف: «يهدف هذا التمرين بصفة رئيسية لرفع مستوى جاهزية الاطقم الجوية والفنية وتأهيلهم لتنفيذ الواجبات واكتساب الخبرات للتمركز والانفتاح».

وأكد سعيد كوكو أهمية مثل هذه المناورات والأعمال المشتركة لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والمعارف.

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