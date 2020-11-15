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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضوابط الدعاية الانتخابية بإعادة المرحلة الثانية للنواب

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:03 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
حسام محفوظ _أشرف لاشين
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تستأنف غدا الاثنين الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية في 13 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وحددت الهيئة ضوابط سقف الدعاية بحيث يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة الإعادة لمرشحين الفردي 200 ألف جنيه، والحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا مليونين و800 ألف جنيه.

كما حددت الهيئة ضوابط سقف الدعاية الانتخابية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد في مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 6 ملايين و600 ألف جنيه.

وتعمل لجان رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم فى انتخابات مجلس النواب الجديد 2021، والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات أداء عملها في رصدوا ما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، ومراجعة سجل حسابات الدعاية.

وتضمن القرار رقم 65 لسنة 2020 بشأن تشكيل ومهام وإجراءات رصد مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية، تشكيل لجنة لرصد الوقائع التى تقع فى كل محافظة بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات لممارسة الدعاية الانتخابية ومراجعة ومراقبة حساباتها، ويتولى الجهاز التنفيذى إعداد تقرير بالمخالفة وعرضها على الهيئة، وإذا تبين من الأوراق شخص مرتكب لمخالفة يتم إحالته للنيابة العامة.

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