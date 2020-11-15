آخر تجهيزات مسلسلات رمضان 2021

مسلسلات رمضان 2021

مسلسلات رمضان 2021



وتصور النجمة نيللي كريم مسلسلها الجديد «دهب» عقب الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد «العميل صفر» مع أكرم حسني، في الوقت الذي تحضر النجمة الكبيرة يسرا لمسلسلها الجديد مع العدل جروب ولم تحدد الاسم النهائي له بعد ولكنها استقرت على القصة، بينما بدأ النجم هاني سلامة الإجراءات التحضيرية لمسلسله الجديد «بين السما والأرض» الذي يعيده للدراما التليفزيونية من جديد بعد غياب، وتقدم النجمة روجينا مسلسلها الأولى كبطولة مطلقة من خلال مسلسل «بنت السلطان» الذي تعاقدت عليه مؤخرا وتقدم عدة أوجه مختلفة.



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وتصور النجمة نيللي كريم مسلسلها الجديد «دهب» عقب الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد «العميل صفر» مع أكرم حسني، في الوقت الذي تحضر النجمة الكبيرة يسرا لمسلسلها الجديد مع العدل جروب ولم تحدد الاسم النهائي له بعد ولكنها استقرت على القصة، بينما بدأ النجم هاني سلامة الإجراءات التحضيرية لمسلسله الجديد «بين السما والأرض» الذي يعيده للدراما التليفزيونية من جديد بعد غياب، وتقدم النجمة روجينا مسلسلها الأولى كبطولة مطلقة من خلال مسلسل «بنت السلطان» الذي تعاقدت عليه مؤخرا وتقدم عدة أوجه مختلفة.

ينتظر عشاق الدراما التليفزيونية المصرية، التي تعرض والتي بدأ عدد من النجوم تصويره بينما ينتظر عدد آخر انتهاء الاستعدادات لبدء التصوير.مسلسلات بدأت التصويربدأ النجم الكبير يحيى الفخرانى، تصوير مسلسله الجديد «نجيب زاهى زركش» ليصبح أول مسلسلات رمضان 2021 فى مواقع التصوير من الأعمال المشاركة في رمضان وبدأ النجمان كريم عبد العزيز وأحمد مكي قبل أسبوعين تصوير الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار» والمتوقع تغيير اسمه لـ «رجال الظل» ليكون جاهزا مع حلول رمضان الكريم.مسلسلات قاربت على الانتهاءقاربت النجمة منى زكي من الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد «تقاطع طرق» المؤجل مع العام الماضي ويشاركها البطولة محمد ممدوح ومحمد فراج، الوضع نفسه مع النجم أحمد عز والنجمة هند صبري حيث قاربا على الانتهاء من تصوير مسلسل «هجمة مرتدة» المخابراتي، الذي يتناول قصة حديثة من الملفات الوطنية، ويتواجد الطاقم حاليا في صربيا ليعود للقاهرة لتصوير عدة أسابيع لينتهي العمل تماما، وأصبح الزمن المتبقي من التصوير 3 أسابيع فقط للنجم طارق لطفى والنجم فتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي للانتهاء من مسلسل «القاهرة كابول» المؤجل من العام الماضي أيضا.مسلسلات صعيدية تبدأ التصوير قريباوعلى مستوى المسلسلات الصعيدية قارب النجم محمد رمضان على الدخول لتجربته الصعيدية الجديدة «موسى» نهاية الشهر الجاري ويشاركه عدد كبير من النجوم مثل سمية الخشاب وسيد رجب وصبري فواز وإيمان العاصي وهبة مجدي، وينتظر النجم محمد إمام المخرجة شيرين عادل خلال الأسابيع القادمة لبدء تصوير أحدث أعماله «الملك» بالتيمة الصعيدية والذي يعد نفسه بدنيا من أجله حاليا وتشاركه البطولة النجمة سوسن بدر وعدد كبير من الفنانين، وتبدأ النجمة روبي تصوير مسلسلها «بدر البدور» باللون الصعيدي أيضا وتنتظر الاتفاق على مخرج وطاقم العمل لبدء التصوير.مسلسلات تاريخيةويدخل النجم عمرو يوسف وصبا مبارك مغامرة درامية جديدة من خلال مسلسل «الملك.. أحمس» عن قصة كفاح طيبا ومقاومة أحمس للهكسوس، يقدم النجم الكبير جمال سليمان مسلسله الجديد «الطاووس» في طابع تاريخي صعيدي ويبدأ التحضيرات النهائية له خلال الأيام القادمة.مسلسلات في مرحلة التحضيروتنتظر النجمة غادة عبدالرازق للسفر للبنان لبدء تصوير مسلسلها الجديد «دم الغزال» الذي تخوض به السباق الرمضاني، والأمر نفسه مع النجمان مصطفى شعبان وعمرو سعد من خلال السفر للبنان لتصوير مسلسل «عش الدبابير».