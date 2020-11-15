ضبط تاجر مخدرات بـ20 طربة حشيش في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى- الأمن العام) من ضبط (20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام- عدد من الأقراص المخدرة- مبلغ مالي- هاتف محمول)، بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.