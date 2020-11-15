ضبط شاب يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بالغربية

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام شاب حاصل على بكالوريوس من محافظة كفر الشيخ بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية.واتخاذ المكان وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية من خلال منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد، ونظم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكن من خلالها استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية.وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه بمقر الكيان المشار إليه وعثر بحوزته على (عدد كبير من الكارنيهات المزورة والمستندات والأوراق الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامي، وجهاز حاسب آلي لاب توب عليه صور العديد من الشهادات الدراسية المزورة والمعدة للتزوير، ومبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.