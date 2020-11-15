دراسة: الخيول تشعر بنفس ألم الإنسان عند جلدها

عادةً ما يجلد الفرسان خيولهم حوالي 15 إلى 20 مرة خلال السباق، لكن دراسة جديدة كشفت أن هذه المخلوقات النبيلة تشعر بألم مماثل للبشر.وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، توصل بحث من جامعة سيدني أنه لا يوجد فرق كبير في النهايات العصبية في الطبقة الخارجية للكشف عن الألم من الجلد بين الإنسان والخيول، فعلى الرغم من أن الخيول لديها طبقة سميكة من الأنسجة على سطح الجلد، يقول الباحثون إنها ليست قوية بما يكفي لحماية الحيوانات من "الألم الجلدي الخارجي".وبدأت سباقات الخيول الأصيلة في أمريكا بعد أن أحضر المستوطنون البريطانيون الحيوانات عبر المحيط الأطلسي عام 1665، لكنها لم تصبح رياضة منظمة إلا بعد الحرب الأهلية في عام 1868.وأظهرت العينات أن جلد الحصان أرق من الإنسان، لكن هذه المنطقة لا تتضمن كشف الألم، وعلى الرغم من أن جلد الحصان أكثر سمكًا، إلا أنه لا يحميهم من ألم الضرب بالسوط.