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منوعات

أسعار الكتاكيت البلدى والبيضاء اليوم الأحد 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
أسعار الكتاكيت
أسعار الكتاكيت
هبه محمد
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تتراوح أسعار الكتاكيت البلدي والكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020، نحو 6 - 9 جنيهات للكتكوت، وذلك وفقًا لسعر التداول ما بين الشركات، وتشمل بورصة الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020 «أسعار الكتاكيت البيضاء - أسعار الكتاكيت الساسو - أسعار الكتاكيت البلدي - أسعار الكتاكيت الأهالي - أسعار الكتاكيت بالشركات»، وفقًا لما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية.

وغير ذلك، تتحرك مؤشرات «جوجل» من قبل المواطنين عن أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي في الأسواق، والتي تعتبر من الخدمات اليومية لدى المواطنين؛ نظرًا إلى أسعارها المستقرة والمتوفرة لأي مواطن، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي اليوم الأحد 15-11-2020، مابين 22 - 23 جنيهًا للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدي عند 36 جنيهًا للكيلو.

يقدم لكم «الدستور» كافة المعلومات والتفاصيل الجديدة عن أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020، وهي كالأتي:

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020، وفقًا لسعر التداول بين الشركات.

1 - أسعار الكتاكيت البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بالأسواق ما بين 7.75 إلى 10 جنيهات للفرخ.

2 - أسعار الكتاكيت الساسو في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الساسو بالأسواق ما بين 4.25 إلى 6 جنيهات للفرخ.

3 - أسعار الكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت البلدي بالأسواق من 3 إلى 5 جنيهات للفرخ.

4 - أسعار الكتاكيت الأهالي في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020، يتراوح سعر الكتكوت الأهالي بالأسواق مابين 7 إلى 9 جنيهات للفرخ.

5 - أسعار الكتاكيت الشركات في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020، يتراوح سعر كتكوت الشركات بالأسواق مابين 9 إلى 11 جنيهات للفرخ.

وتعتبر أسعار الكتاكيت البيضاء والكتاكيت البلدي في الأسواق اليوم الأحد 15-11-2020، مستقرة في الأسواق مع استقرار أسعار الدواجن البيضاء والدواجن البلدي.

وكان قد أعلن عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرف القاهرة التجارية، عن تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بنسبه تتراوح بين 30 - 40 % خلال الفترة الحالية.

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