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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس ناميبيا الأسبق يشيد بالعلاقات التاريخية مع مصر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:39 م
رئيس ناميبيا الأسبق
رئيس ناميبيا الأسبق
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أشاد رئيس ناميبيا الأسبق سام نيوما بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبلاده، مؤكدا أن مصر كانت مركز انطلاق العديد من الحركات المناهضة للاستعمار في أفريقيا.

وأشار نيوما - أثناء تكريمه في الحفل السنوي لمؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة (منظمة غير حكومية) - إلى لقائه بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر ودعمه لحركة التحرير في ناميبيا وتوفير التدريب اللازم لأعضائها، لافتا إلى أن القاهرة استضافت أول مكتب خارجي لحركة التحرير في ناميبيا، قائلا "تحياتي لروح عبد الناصر العظيمة".

من جانبها، قالت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة نبيلة مكرم إن الحكومة تحرص على التعاون مع المنظمات غير الحكومية، مثمنة دور "مؤسسة بطرس غالي" في المشاركة في حل أزمة المصريين العالقين في السودان عقب ظهور جائحة "كورونا".

ولفتت الوزيرة إلى نجاح الحكومة في القضاء على الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية عام 2016، والاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها وزارة الهجرة لتفعيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وبث منظمو الحفل كلمة مسجلة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة، تناولت فيها دور المؤسسة في إحياء مسيرة السفير بطرس بطرس غالي والقيم التي عمل من أجلها وهي قيم السلام والمعرفة والتعاون بين الدول والشعوب وحرية الرأي.

وأشارت الوزيرة إلى تعاون المؤسسة مع العديد من المنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق أهدافها، مشيرة إلى أهمية تنمية التعاون مع الدول الأفريقية، وتشجيع الباحثين المتميزين في مجالات بناء السلام والتعاون والقانون الدولي.

ولفتت الوزيرة إلى مجهودات المؤسسة في مشاركة الحلول والسياسات مع الحكومة للمساهمة في تخفيف حدة جائحة (كورونا) على العمالة غير المنتظمة والمرأة.

كما كرمت المؤسسة الدكتورة نوال سعداوي- التي لم تتمكن من الحضور لظروف صحية - لإسهاماتها الفكرية، وتم عرض فيلم قصير تناول أهم المحطات في حياتها وأبرز مؤلفاتها.

وقدمت مؤسسة بطرس غالي الجوائز لثمانية فائزين في التفوق الجامعي والتميز العلمي في مجال الدراسات الأفريقية والتميز العلمي في مجالي القانون الدولي العام والتنظيم الدولي.

يذكر أن مؤسسة كيمت بطرس غالي للسلام والمعرفة تأسست في عام 2018 من قبل مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالات الثقافة والدبلوماسية، وتسعى إلى البناء على إرث الدكتور بطرس بطرس غالي (1922-2016) ومواصلة وتعزيز القيم الأساسية التي كان يعمل من أجلها.

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