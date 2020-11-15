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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
الدولار
الدولار
أحمد عاشور
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تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي والذي شهد استقرارًا، اليوم الأحد الموافق 15-11-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وعالميا استقر الدولار الأمريكي عالميًا خلال تعاملات أمس، مع ترقب بيانات اقتصادية، وتطورات فيروس كورونا.

ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات أسعار المنتجين وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من استمرار المخاطر الاقتصادية رغم التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا، خاصة مع تزايد عدد الإصابات بوتيرة قياسية في الولايات المتحدة.

في حين انخفض الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلًا 1.3156 دولار، بينما استقر مقابل الفرنك السويسري عند 0.9151 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند مستوى 92.93.

أما على المستوى المحلي، خسر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 40 قرشا بما نسبته 2.5% أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2020، وذلك على الرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا، وبما يؤكد قوة الاقتصاد المصري، وحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، وثقة المؤسسات ومجتمع الاستثمار الدولي في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، ليصبح بذلك أحد العملات القليلة التي حققت مكاسب أمام العملة الأمريكية خلال العام الجاري.

وسجل الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات هذا الأسبوع في سوق الصرف المصري مستوى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع، مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في نهاية العام الماضي 2019.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

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