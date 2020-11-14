رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 14 نوفمبر 2020 الموافق 28 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حفظ التحقيقات فى اتهام صالح جمعة بتهشيم سيارتين بالزمالك

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:12 م
صالح جمعة
صالح جمعة
طباعة
قررت نيابة قصر النيل، حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بالتسبب فى تهشيم سيارتين، وذلك لتصالح اللاعب مع مالكىّ السيارتين.

تعود أحداث الواقعة، عندما رفض صاحبا السيارتين التصالح مع اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بعد تسببه فى تهشم سيارتيهما والدخول فى مشادة معهما والتراشق بالألفاظ، وتمت إحالة المحضر للنيابة، وتم نقل لاعب النادى الأهلى لنيابة قصر النيل للتحقيق معه فى الواقعة.

وقال مصدر أمنى، إن اللاعب لم يكن فى حالة سكر، والسيارة التي كان يستقلها اللاعب، ملك شقيقه، وتراخيصها منتهية، ورفض صاحبا السيارتين التصالح معه بعد وقوع الحادث.

وأضاف المصدر، أن سيارة صالح جمعة بعد اختلال عجلة القيادة منه صدمت سيارتين كانتا متوقفتين على جانب الطريق، ودخل فى مشادة كلامية مع صاحبيها، وتم حجزه بقسم قصر النيل ورفض صاحبا السيارتين التصالح وتم نقله للنيابة للتحقيق معه.

وكانت سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى اصطدمت بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك مما أدى لتهشمهما.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل مفادة، وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس متهمين بازدراء الإسلام والمسيحية

محمد الباز يكشف تفاصيل واقعة الإخواني المختل محمد حسني

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

تفاصيل موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 وعدد مستحقي الدعم

الصور

image description

كشف سقارة الأثري

image description

محافظ أسيوط يضع خطة لتعزيز آلية تحصيل الإيرادات وتنمية الموارد

image description

جامعة أسيوط تؤكد إصابة حالة واحدة بكورونا منذ بدء الدراسة

image description

أمطار متقطعة على شوارع دمياط

image description

أحمد عثمان.. إحياء ذكرى صاحب فكرة نقل معبد أبو سمبل (فيديو)

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل «جو هانى» المتهم بالإساءة للرسول فى الإسماعيلية

إخلاء سبيل الفتاة المتهمة بازدراء الدين المسيحى

الباز: فضائح زوجة الهارب هشام عبدالله وخالد التميمي عرض مستمر

منع ارتداء «الجينز» والأحذية الرياضية للعاملين فى «البترول»

إنفوجراف

image description

اكتشاف عملات أثرية بالفيوم تعود إلى العصر العباسي (إنفوجراف)

image description

هاجر سعد الدين تشفع للمتهم بالسخرية من إذاعة القرآن الكريم (إنفوجراف)

image description

5 أنواع من الخضروات تقوي جهاز المناعة أمام كورونا (انفوجراف)

image description

«كورونا يثأر للجميلات».. وفاة سفاح النساء (انفوجراف)

نجم الساعة

«الآثار»: 100 تابوت مغلق و40 تمثالا لمعبودات ضمن «كشف سقارة الضخم»

منوعات

الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ72 في ألمانيا

ذات الـ12 عاما.. «كومار» تفوز بجائزة علمية في «الوهم البصري»

بيع خطاب يعود لـ بيتهوفن مقابل 275 ألف دولار في مزاد بأمريكا

دراسة: السود والآسيويون أكثر عرضة للإصابة بكورونا

أيام زمان

سر غضب فطين عبد الوهاب من لبنى عبد العزيز أثناء تصوير «عروس النيل»

«رفض مصاهرته».. سر غضب محمد رفعت من طه الفشني

«عيب ست محترمة تقولها».. اعتراض أم كلثوم على كلمة فى «حيرت قلبى»

«حمام الملاطيلي ومسمار جحا».. أشهر الأفلام التي منعتها الرقابة

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهابى والعبيط
د.كريمة الحفناوى
ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد قطة العدوى.. العالم الجليل
صفاء النجار
فأر أسود ينهش قطتى
المزيد

الثقافة

صابر رشدى يروى تفاصيل اللقاء الأخير مع سعيد الكفراوى

«ابدأ حلمك» تستقبل دفعة جديدة من المواهب الشابة

هيئة الكتاب تنعى سعيد الكفراوى

«فى غلاف كتاب».. رواية جديدة لـ رناد شريف عن دار الميدان