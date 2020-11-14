حفظ التحقيقات فى اتهام صالح جمعة بتهشيم سيارتين بالزمالك

قررت نيابة قصر النيل، حفظ التحقيقات فى واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بالتسبب فى تهشيم سيارتين، وذلك لتصالح اللاعب مع مالكىّ السيارتين.تعود أحداث الواقعة، عندما رفض صاحبا السيارتين التصالح مع اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى بعد تسببه فى تهشم سيارتيهما والدخول فى مشادة معهما والتراشق بالألفاظ، وتمت إحالة المحضر للنيابة، وتم نقل لاعب النادى الأهلى لنيابة قصر النيل للتحقيق معه فى الواقعة.وقال مصدر أمنى، إن اللاعب لم يكن فى حالة سكر، والسيارة التي كان يستقلها اللاعب، ملك شقيقه، وتراخيصها منتهية، ورفض صاحبا السيارتين التصالح معه بعد وقوع الحادث.وأضاف المصدر، أن سيارة صالح جمعة بعد اختلال عجلة القيادة منه صدمت سيارتين كانتا متوقفتين على جانب الطريق، ودخل فى مشادة كلامية مع صاحبيها، وتم حجزه بقسم قصر النيل ورفض صاحبا السيارتين التصالح وتم نقله للنيابة للتحقيق معه.وكانت سيارة اللاعب صالح جمعة لاعب النادى الأهلى اصطدمت بسيارتين أثناء سيره بشارع محمد مظهر بالزمالك مما أدى لتهشمهما.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العقيد جعفر عمران مأمور قسم شرطة قصر النيل مفادة، وقوع حادث تصادم بشارع محمد مظهر بالزمالك، وعلى الفور انتقل المقدم حسام عشماوى رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل لمكان الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة بتحرير محضر بالواقعة.