لماذا تصدر حسين فهمي «التريند»؟

- العندليب هاجمني



- دخل التمثيل صدفه



تصدر الفنان حسين فهمي قائمة الأكثر تداولًا في الساعات الأخيرة عبر محرك البحث الشهير"جوجل" عقب إذاعة حلقته في برنامج "السيرة" عبر فضائية "دي أم سي" التى أدلى فيها بتصريحات قادته نحو الترند كان أبرزها.اتهم الفنان حسين فهمي العندليب الأسمر الراحل بأنه كان يقف خلف حملة ممنهجة كان سببها الغيرة، موضحًا أن الفتيات في مصر أحبوه وكن يضعن صورته أسفل وسائدهن مما جعل العندليب الأسمر يحاربه بشدة.وعلق "فهمي": "كان فيه هجوم منظم فعلا لأن فيلم نار الشوق نزل في سينما ديانا وفيلم دلال المصرية يتعرض في سينما ميامي، في نفس الوقت وحصل هجوم في الجرايد، وكنت بروح السينما ألقيها مليانة والجمهور فرحان لكن افتح الجرنال ألاقي نفسي بتشتم ومبقتش فاهم".وتحدث "فهمي" عن بداياته الفنية، موضحًا أنها كانت مع الفنانة الراحلة سعاد حسني حيث أرسله المخرج يوسف شاهين ليعدل لها بندا في أحد العقود وحينما شاهده المخرج رمسيس نجيب طلب منه عمل اختبار أمام الكاميرا لتكون تلك اللحظات محور حياة حسين فهمي ليفاجأ بعدها أنهم يبحثون عنه لمشاركة الفنانة الراحلة في فيلم جديد، ورشحه المخرج الراحل حسن الإمام، لبطولة فيلم "خلي بالك من زوزو.