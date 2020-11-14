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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إحصائية رسمية: 59.3% من الحرائق بسبب أعقاب السجائر والكبريت

السبت 14/نوفمبر/2020 - 01:25 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة
أميرة ممدوح
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أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن السبب الأول وراء حوادث الحريق فى مصر يرجع إلى حدوث نيران صناعية ما بين أعقاب السجائر – أعواد الكبريت – مادة مشتعلة بنسبة 59.3% بعدد 30.039 ألف حادث، يليها ماس كهربائى أو شرر احتكاكي بنسبة 18.5% بعدد 9359 حادثًا من إجمالى 50.662 ألف حادث خلال عام 2019.

ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن حوادث الحريق الناجمة عن اشتعال ذاتى بلغت 5209 حوادث تمثل 10.2% من إجمالى حوادث الحريق، المواقد والأفران والغلايات بنسبة 6.8% بعدد 3439 حادثًا، بينما تذيل القائمة حرائق بترولية بعدد 395 حادث، حرائق الغازات بعدد 2221 حادثًا.

يشار إلى أن إجمالى عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية بلغ 50662 حادثًا عام 2019، بينما كانت 46323 حادثًا عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4%.

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