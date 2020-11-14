حادث بطريق الفيوم الصحراوي يتسبب في توقف حركة المرور

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، ورجال المرور للعمل على تسيير الحركة المرورية، وإعادتها إلى طبيعتها مرة أخرى.وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الفيوم الصحراوي بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.